ГОРНЯК22 07.10.2021
Происшествия

Горняк22: Актер Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом

Горняк22
20 часов Ago

Валерий Гаркалин Фото: кадр из youtube-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ"

По словам дочери Гаркалина, болезнь у актера протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал себе ранее

В Москве 67-летнего актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Он в Коммунарке», – рассказали в пресс-службе ГИТИСа, где он преподает.

По их словам, сейчас актер чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Валерий Гаркалин – актер театра и кино. Артист стал известен после ролей в таких фильмах и сериалах, как «Детки напрокат», «Дом кувырком», «Ширли-Мырли» и «Моя прекрасная няня». С 2002 года он преподает на факультете эстрады в ГИТИСе.

Ранее стало известно, что актриса Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом. Артистка почувствовала себя плохо после возвращения из отпуска в Краснодарском крае. Она сдала тест на ковид, который оказался положительным. Врачи диагностировали у нее среднетяжелую форму болезни.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Горняк22
20 часов Ago
Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com Всего правительство распределило по регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом Алтайский край...
Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Горняк22
20 часов Ago
Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com Всего правительство распределило по регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом Алтайский край...
Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Горняк22
20 часов Ago
Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com Всего правительство распределило по регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом Алтайский край...
Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Горняк22
20 часов Ago
Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com Всего правительство распределило по регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом Алтайский край...
Горняк22: Батончики Bounty могут пропасть с российских прилавков вслед за «Дошираком»

Горняк22: Батончики Bounty могут пропасть с российских прилавков вслед за «Дошираком»

Горняк22
20 часов Ago
Bounty Фото: pixabay.com По словам представителей компании, товарные запасы шоколада на складах полностью восполнятся к середине октября 2021 года Компания Mars заявила об ограничении выпуска шоколадных...
Горняк22: Батончики Bounty могут пропасть с российских прилавков вслед за «Дошираком»

Горняк22: Батончики Bounty могут пропасть с российских прилавков вслед за «Дошираком»

Горняк22
20 часов Ago
Bounty Фото: pixabay.com По словам представителей компании, товарные запасы шоколада на складах полностью восполнятся к середине октября 2021 года Компания Mars заявила об ограничении выпуска шоколадных...

Читать по теме:

ВТОПЕ: