Горняк22: В АКЗС предложили ввести квоты населению из-за дефицита дров

Дрова. Древесина Фото: pixabay.com

Предложения, сформулированные на основе жалоб, которые поступают еще с весны, направили в Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

В ряде районов Алтайского края, где у населения на пороге зимы возникли сложности при покупке дров, необходимо ввести квоты на это топливо. С таким предложением выступили в АКЗС.

Жалобы, в частности, поступают из Змеиногорского, Третьяковского и Локтевского районах – по данным фракции КПРФ, местные жители вынуждены покупать лесоматериалы по 2000-2700 рублей за кубометр. При этом компенсацию для льготников производят исходя из стоимости кубометра от 843 до 1166 рублей.

«Цены на дрова в этих районах взлетели из-за дефицита – практически весь объем заготавливаемой древесины распределяется между покупателями в Республике Казахстан и ЛДК (лесо-деревоперерабатывающие комбинаты – прим.ред) в Рубцовске и Павловске», – считает депутат Павел Митрофанов.

По его мнению, также необходимо вводить компенсацию льготным категориям населения исходя из реальной рыночной стоимости дров. Предложения Митрофанов направил в Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Еще в конце лета алтайские СМИ писали о резком возникновении ажотажного спроса на дрова и повышении цен на это топливо на 40-60% – тогда сообщалось, что «определённый дефицит» сырья возник после того, как летом «встали» некоторые лесхозы края.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что восьмой по величине город края Камень-на-Оби остался без угля в начале отопительного сезона.

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