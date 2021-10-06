Горняк22: Проезд в общественном транспорте Барнаула подорожает до 28 рублей

Водитель. Автобус. Общественный транспорт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Новые тарифы могут вступить в силу уже с 1 ноября. При этом те, кто успеет активировать транспортную карту до этого срока, будут ездить по прежней стоимости

В Барнауле утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Решение об этом 5 октября принял Координационный совет города по ценообразованию, сообщает пресс-центр горадминистрации.

«Разовая поездка за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам составит 28 рублей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято «для обеспечения баланса интересов перевозчиков и пассажиров».

При этом в городе вводят дифференцированную стоимость проезда.

«Проработана целая линейка электронных транспортных карт, увеличение по которым составит всего 3 рубля за поездку», – проинформировали в мэрии.

Таким образом власти рассчитывают простимулировать переход пассажиров на электронные средства платежа и обеспечить прозрачность финансовых потоков.

Проездные и транспортные карты

Так, по единому проездному билету стоимость поездки будет на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства – 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по электронному кошельку – 24 рубля.

Также сохранются все льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам:

для пенсионеров в границах города – 12 рублей (безлимитная карта 550 рублей), 15 рублей – в пригородной зоне (безлимитная карта 850 рублей).

для школьников из малообеспеченных семей – 8 рублей (безлимитная карта 400 рублей),

для иных учащихся – 11 рублей (безлимитная карта 550 рублей)

для студентов – 13 рублей (безлимитная карта 650 рублей)

При этом те горожане, которые активируют карту до повышения тарифа, будут ездить по ранее установленной стоимости до окончания срока карты.

Новые тарифы могут вступить в силу 1 ноября.

Год назад координационный совет по ценообразованию пересмотрел тарифы на проезд в Барнауле по просьбам перевозчиков. Однако в итоге власти города отложили повышение на неопределенный срок, позднее объяснив решение тяжелым годом для барнаульцев. В феврале 2021 года к идее вновь вернулись – мэр Барнаула Вячеслав Франк объявлял о скором увеличении стоимости проезда. Минувшим летом рост тарифов несколько раз анонсировали, а потом отменяли.

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