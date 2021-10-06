ГОРНЯК22 07.10.2021
Происшествия

Горняк22: Налоговая предупредила об изменении сумм в квитанциях жителей Алтайского края

Горняк22
20 часов Ago

УФНС России по Алтайскому краю Фото: Анна Меньшикова

В этот раз суммы в квитанциях могут серьезно отличаться от показаний предыдущих лет в части начисления налога на недвижимость

Около 1,2 млн налоговых уведомлений отправили налогоплательщикам Алтайского края. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Главное отличие от прошлого года в том, что налог на недвижимость начислили на основе не инвентаризационной, а кадастровой стоимости жилья – максимально приближенной к рыночной. Поэтому суммы в квитанциях могут серьезно отличаться от предыдущих лет, объясняет представитель регионального УФНС Татьяна Малютина.

«У большинства людей эта сумма будет другой, здесь не надо пугаться. Для кого-то это будет приятным сюрпризом, потому что сумма значительно уменьшится, у кого-то, наоборот, она увеличится», – говорит она.

Понижающие коэффициенты будут применять три года, для налогоплательщиков также предусмотрены вычеты и льготы.

Несмотря на то, что уведомления в этот раз приходят позже, сроки уплаты налогов не изменились – заплатить за недвижимость, землю и транспорт нужно будет до 1 декабря, напомнили в ФНС.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России предложили отменить минимальный размер оплаты труда.

ТОЛК

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