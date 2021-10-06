ГОРНЯК22 07.10.2021
Происшествия

Горняк22: Стилист перечислила цвета, которые будут в моде осенью и зимой

Горняк22
20 часов Ago

Женщина Фото: pexels.com

По словам стилиста, модные оттенки сезона осень-зима 2021 с большей долей вероятности уже присутствуют в гардеробе большинства

Модный эксперт Эвелина Хромченко порекомендовала женщинам придерживаться актуальной на сезон 2021/2022 пастельной цветовой гаммы, сообщает «Слово и Дело».

«Все оттенки песочного, латте, специй очень актуальны в сезоне осень-зима 2021/2022», – отметила телеведущая.

Историк моды Александр Васильев, в свою очередь, сделал акцент на ярких цветах. По его словам, в текущем сезоне актуальны вещи цвета фуксии, но с этим оттенком не нужно перебарщивать. Для стильного образа будет достаточно и одной детали.

Ранее врач рассказал об опасности фотосессий в осенней листве. По словам специалиста, после съемки необходимо вымыть руки и лицо с мылом, так как на опавших листьях живут грибки, активно распространяющие свои споры. Эксперт также посоветовал выбирать для фото крупные и сухие листья клена без повреждений и потемнений.

ТОЛК

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