Горняк22: Календарь православных праздников на октябрь 2021 года
Покров. Собор. Красная площадь Фото: pixabay.com
Самый известный церковный праздник в октябре – это Покров Пресвятой Богородицы, когда благодаря чуду целый город спасся от нападения врагов
Церковные праздники в октябре 2021 года
6 октября – зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также праздник в честь Словенской иконы Богоматери.
7 октября – равноапостольной Феклы и Мирожской иконы Божией Матери.
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8 октября – преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
10 октября – преподобного Савватия Соловецкого.
11 октября – собор преподобных отцов Киево-Печерских.
12 октября – обретение мощей святителя Иоанна, епископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.
13 октября – священномученика Григория, епископа, просветителя Армении.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
15 октября – праведного воина Феодора (Ушакова), адмирала русского флота.
16 октября – обретение мощей преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца.
17 октября – благоверное князя Владимира Новгородского, чудотворца, и его матери княгини Анны.
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18 октября – мученицы Харитины, святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.
19 октября – апостола Фомы.
20 октября – Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление».
21 октября – день памяти преподобной Пелагии.
22 октября – Корсунской иконы Божией Матери.
23 октября – преподобного Амвросия Оптинского.
24 октября – апостола от 70 Филиппа.
25 октября – празднования в честь Иерусалимской, Ярославской-Смоленской, Рудненской и Калужской икон Божией Матери.
26 октября – Иверской иконы Богоматери.
27 октября – Яхромской иконы Божией Матери.
28 октября – иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
29 октября – мученики Лонгина сотника и преподобного Лонгина.
30 октября – преподобномученика Андрея Критского.
31 октября – апостола и евангелиста Луки.
История праздника Покрова Богородицы
Согласно церковному преданию, в 910 году Богородица спасла Константинополь и его жителей от разграбления варварами. Когда город был в осаде, люди собрались и молились во Влахернском храме, рассказывает «Фома». Божия Матерь явилась молящимся и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми.
Это чудо стало знаком заступничества и утешения.
Князь Андрей Боголюбский установил праздник Покрова Богородицы на Руси в середине XII века, уточняет РИА Новости. Однако не известно, отмечали ли его ранее, был ли этот день праздником еще в Византии или это исключительно русский праздник.
Посты в октябре 2021 года
В октябре православная церковь не установила постов.
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