Горняк22: Календарь православных праздников на октябрь 2021 года

Покров. Собор. Красная площадь Фото: pixabay.com

Самый известный церковный праздник в октябре – это Покров Пресвятой Богородицы, когда благодаря чуду целый город спасся от нападения врагов

Церковные праздники в октябре 2021 года

6 октября – зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также праздник в честь Словенской иконы Богоматери.

7 октября – равноапостольной Феклы и Мирожской иконы Божией Матери.

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8 октября – преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

10 октября – преподобного Савватия Соловецкого.

11 октября – собор преподобных отцов Киево-Печерских.

12 октября – обретение мощей святителя Иоанна, епископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

13 октября – священномученика Григория, епископа, просветителя Армении.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

15 октября – праведного воина Феодора (Ушакова), адмирала русского флота.

16 октября – обретение мощей преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца.

17 октября – благоверное князя Владимира Новгородского, чудотворца, и его матери княгини Анны.

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18 октября – мученицы Харитины, святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.

19 октября – апостола Фомы.

20 октября – Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление».

21 октября – день памяти преподобной Пелагии.

22 октября – Корсунской иконы Божией Матери.

23 октября – преподобного Амвросия Оптинского.

24 октября – апостола от 70 Филиппа.

25 октября – празднования в честь Иерусалимской, Ярославской-Смоленской, Рудненской и Калужской икон Божией Матери.

26 октября – Иверской иконы Богоматери.

27 октября – Яхромской иконы Божией Матери.

28 октября – иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

29 октября – мученики Лонгина сотника и преподобного Лонгина.

30 октября – преподобномученика Андрея Критского.

31 октября – апостола и евангелиста Луки.

История праздника Покрова Богородицы

Согласно церковному преданию, в 910 году Богородица спасла Константинополь и его жителей от разграбления варварами. Когда город был в осаде, люди собрались и молились во Влахернском храме, рассказывает «Фома». Божия Матерь явилась молящимся и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми.

Это чудо стало знаком заступничества и утешения.

Князь Андрей Боголюбский установил праздник Покрова Богородицы на Руси в середине XII века, уточняет РИА Новости. Однако не известно, отмечали ли его ранее, был ли этот день праздником еще в Византии или это исключительно русский праздник.

Посты в октябре 2021 года

В октябре православная церковь не установила постов.

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ТОЛК