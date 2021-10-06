Горняк22: Кому-кому – только одному: судьба еще одного мандата решается в АКЗС

Виктор Зобнев Фото: Виталий Барабаш

В «Единой России» решают, кому отдадут мандат регионального парламента, который освободится после избрания сенатора от Алтайского края

Еще один человек станет депутатом Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) уже после того, как новый созыв приступит к работе. Речь идет о мандате, который станет вакантным в случае избрания сенатором единоросса Виктора Зобнева. Вопрос, кому он достанется, остается чуть ли не единственной интригой на старте работы парламента.

Шанс для лаки-лузера

По закону каждый новый состав заксобрания региона выбирает представителя в Совет Федерации из своего состава. С высокой долей вероятности в этом году это будет единоросс Виктор Зобнев, который в предыдущем созыве был депутатом Госдумы. То есть из нижней палаты федерального собрания он переместится в верхнюю.

Его мандат в АКЗС станет вакантным. Если бы Зобнев избирался по списку «Единой России» («ЕР») на какой-то территории, то по закону его кресло досталось бы тому, кто шел в списке за ним. Но он баллотировался в первой тройке. А значит, решение будет принимать партия. И выбрать она может, по сути, любого из кандидатов, состоявших в списке: шанс для лаки-лузера.

В реготделении партии сообщили, что решение о замене еще не принято. По данным «Толка», рассматривается несколько вариантов: одних было бы правильно продвинуть с политической точки зрения, других – с экономической.

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Не оставить «сиротами»

Например, некоторые территории из-за проигрыша кандидатов на округах и низких рейтингов партии остались совсем без представительства «ЕР» в АКЗС. Например, Рубцовск или степной округ №2. И поэтому в качестве претендентов на кресло рассматриваются, предположительно, Наталья Цепенко из Кулунды или Игорь Левин из Рубцовска. Они оба проиграли на округах, но состояли в списках и могут получить мандат.

Получить депутатские корочки по такому же принципу теоретически имеют шансы Алексей Найден из Камня-на-Оби, Анатолий Волженин из Горняка, Ирина Кох из Рубцовска.

По такой же логике в прошлом созыве мандат передали дорожнику Николаю Данилину – тогда Валерий Елыкомов, избиравшийся от Павловского и Ребрихинского районов, неожиданно прошел в Госдуму, и округ остался без «присмотра» со стороны «ЕР».

Еще неделю назад активно обсуждалась версия передачи места Наталье Кувшиновой, экс-депутату Госдумы, которая в сентябре не смогла избраться ни в федеральный, ни в региональный парламент. Шанс такого сценария оценивался очень высоко. Однако сейчас он не звучит якобы даже как базовый. Хотя Кувшинова баллотировалась по спискам в АКЗС.

Держи кошелек шире

Но возможно и другое развитие событий. Мандат могут передать кому-то из ресурсных кандидатов, проигравших на барнаульских округах. Напомним, из девяти округов в столице края единороссы смогли «взять» только три. На остальных победили представители КПРФ.

Второй шанс попасть в АКЗС могут получить Дмитрий Аганов (официально самый богатый депутат прошлого созыва) или Александр Лисицын (депутат Барнаульской гордумы). Но в Барнауле на округах также проиграли предприниматели Вячеслав Перерядов и Альберт Лунев, они тоже параллельно были в списках.

А вот версия возможной передачи мандата Артему Шамкову оказалась несостоятельной – он не входил в партсписок, а баллотировался только как кандидат по одномандатному округу.

В любом случае сначала сенатора должны избрать. Это произойдет на первой оргсессии уже 7 октября. Затем он должен будет сложить полномочия, и только после этого партия скажет, кто займет вакантное место.

ТОЛК