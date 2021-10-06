Горняк22: Международный день ДЦП 2021: история и традиции даты

Инвалидная коляска Фото: pixabay.com

Церебральный паралич является самой распространенной причиной инвалидности в детском возрасте. От этого заболевания страдает более 17 миллионов людей

Какого числа Международный день ДЦП в 2021 году

Международный день ДЦП – первая среда октября. В 2021 году это будет 6 октября.

История Международного дня ДЦП

День ДЦП появился по инициативе Cerebral Palsy Alliance и United Cerebral Palsy. В этот день внимание общественности направлено на проблемы детей с ДЦП и их семьям. Об этом пишет «КП».

Согласно данным организаторов Дня ДЦП, более 17 миллионов человек во всем мире страдают от этого заболевания. А еще 350 миллионов – это друзья и родственники больных, которые тесно с ними связаны и переживают за их здоровье.

Традиции Международного дня ДЦП

В Международный день ДЦП организаторы советуют узнать как можно больше информации об этой болезни и поговорить о ней с родными.

Также в этот день рекомендуют сделать пожертвования фондам, которые занимаются проблемами детей с ДЦП. Это необязательно деньги, многие приносят одежду, мягкие игрушки и средства первой необходимости, так как некоторые дети живут в детских домах.

Памятная дата создана не для веселья, а для того, чтобы в мире стало немного меньше боли и ненависти.

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