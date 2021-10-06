Горняк22: Лечение в санаториях двух Алтаев оказалось самым дорогим в Сибири

Санаторий Белокуриха. Фото: Виталий Барабаш

В осенний сезон отдыхать в санаториях выгодно, так как многие объявляют скидки на свои услуги. Это связано с тем, что турпоток в это время резко падает

Отдых в санаториях Республики Алтай и Алтайского края оказался самым дорогим в Сибири. Так, поправить здоровье в здравницах регионов обойдется почти в 4,5 и 4,2 тыс. рублей за сутки соответственно, сообщает портал «Санатории-России.рф».

Напротив, дешевле всего в Сибири можно подлечиться в санаториях Томской области, где отдать придется всего 2 100 за сутки. Далее следуют Омская (2 660 рублей) и Кемеровская области (2 810 рублей), Красноярский край (2 980 рублей) и Иркутская область (3 260 рублей).

При этом в сумму отдыха входит не только проживание, но еще питание и лечение.

Осенью цены пошли на спад, так как спрос снизился и санатории объявили сезон скидок. Многие дома отдыха вводят систему лояльности для отдельных категорий – пенсионеров, студентов.

Ранее сообщалось, что санатории Белокурихи осенью ждут значительного увеличения турпотока. При этом гостей ждут со справкой об отсутствии контактов с ковид-зараженными. В начале пандемии отдыхающие также должны были предоставлять отрицательный ПЦР-тест, но сейчас его не требуют. Отдыхать на курорт приезжают в основном жители других сибирских регионов, доля гостей из Алтайского края составляет всего 5%.

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