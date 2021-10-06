Горняк22: Соцсети: подозрительный мужчина знакомится с детьми у ТЦ Барнаула

Подростки Фото: pixabay.com

Один из горожан заметил, как незнакомец подходит к группам школьников и заводит с ними разговор. Барнаулец проследил за ним и даже вступил в диалог

Возле одного из торговых центров Барнаула подозрительный мужчина подходит знакомиться с детьми – об этом в популярном городском паблике «Барнаул 22» рассказал барнаулец Дмитрий.

По его словам, 4 октября на улице Антона Петрова он заметил человека, который подошел к группе школьников на вид около 10 лет, начал с ними о чем-то разговаривать, а потом вместе они зашли в здание торгового центра.

«Внутри ТЦ мужчина дал детям мелочь, развернулся и ушел», – рассказал горожанин.

Барнаулец, узнав у школьников, что мужчину они не знают и он шел с ними «по пути», «дал им наставление и объяснил, как это опасно». Однако уже на выходе из торгового центра горожанин вновь наткнулся на этого же незнакомца – он стоял уже с другой группой детей.

«Я подошел к нему и сказал, что дети его не знают, и спросил, с какой целью он здесь стоит. На что он ответил, что просто хотел пообщаться. Я ему сказал, чтобы я его больше там не видел, и он ушел», – сообщил Дмитрий.

Он отметил, что о происходящем должны знать родители.

В комментариях пользователи благодарят автора поста за бдительность и советуют ему обратиться в полицию. При этом нашлось несколько человек, которые утверждают, что знают мужчину из поста и он «безобидный».

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