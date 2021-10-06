Горняк22: Двух молодых барнаульцев судят за нападение с ножом на подростков

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Обвиняемые напали с ножами на группу подростков. За угрозы несовершеннолетним и похищение у них денег мужчины отправятся под суд

В Барнауле двое молодых парней, 19 и 20 лет, предстанут перед судом за разбойное нападение на четырех подростков, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 14 июля возле одного из торговых центров на Павловском тракте обвиняемые напали на группу 16-летних подростков. Мужчины пригрозили детям ножами и похитили у них шесть тысяч рублей.

Уголовное дело о разбое уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следователи рассказали, что произошло в доме на Южном, где был пожар и погиб человек. Подозреваемые сначала избили хозяев дома, а потом раскидали по дому вещи и подожгли, чтобы скрыть следы преступления. В результате мужчина скончался от отравления угарным газом. Его сожительница находится в больнице.

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