Горняк22: В Барнауле на рабочего стройки упало железобетонное кольцо

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. Его госпитализировали с переломом основания черепа и множественными переломами ног

В Барнауле рабочий получил тяжелые травмы при строительстве канализационного слива. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным источника, инцидент произошел 2 октября на Павловском тракте.

Двое мужчин устанавливали железобетонное кольцо в яму, закрепив его на автопогрузчик. В процессе трос лопнул, и конструкция упала на 29-летнего рабочего, который направлял ее, стоя внутри рва.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом основания черепа и множественными переломами ног. О его состоянии не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 25-летний житель Алтайского края не признал вины в смерти четырехлетней дочери в результате несчастного случая.

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