ГОРНЯК22 07.10.2021
Происшествия

Горняк22: Под Новосибирском нашли тела ушедших на рыбалку отца и сына-подростка

Горняк22
19 часов Ago

Поиски Фото: Аварийно-спасательная служба НСО

После сообщения о пропаже около водоема водолазы сразу приступили к поискам, им пришлось работать в сложных условиях из-за короткого светового дня

В Новосибирской области тела пропавшего 39-летнего мужчины и его 17-летнего сына нашли в реке Обь, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что отец и сын ушли на рыбалку в районе поселка Ташара и пропали. 3 октября в полицию обратились их родственники. Сотрудники полиции и спасатели начали поиски. 4 октября водолазы обнаружили тела пропавших без признаков насильственной смерти.

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух человек. Тела погибших отправили на экспертизу для установления причины смерти.

Ранее на Алтае десятилетний мальчик утонул в реке, пока его тетя «сидела» в телефоне. 19 июля женщина привела своего сына и племянника купаться на реку Алей. Она знала, что мальчик не умеет плавать, но все равно оставила детей без присмотра.

ТОЛК

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