ГОРНЯК22 07.10.2021
Происшествия

Горняк22: В Барнауле вахтерша лицея украла у школьницы кольцо стоимостью 370 тысяч

Горняк22
19 часов Ago

Кольцо Фото: Mash Siberia

Девочка забыла дорогостоящее украшение на раковине в туалете, а когда спохватилась, то на месте его уже не оказалось. Семья школьницы не стала подавать иск против женщины

В Барнауле вынесли приговор сотруднице местного лицея, которая похитила кольцо у ученицы стоимостью в 370 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По данным ресурса, дочка владелицы известной в городе ювелирной сети пришла в школу в украшении с 34 бриллиантами и забыла его на раковине в туалете.

Когда о потере стало известно, выяснилось, что кольцо нашел охранник и передал его на вахту. Однако женщина-вахтерша заявила, что отдала находку некой девочке.

После того как родители школьницы подали заявление в полицию, вор анонимно вернул кражу в конверте. Тем не менее его личность удалось установить – оказалось, что кольцо похитила сама вахтерша.

Женщину задержали, в содеянном она раскаялась.

Семья ребенка не стала подавать против нее иск, однако избежать наказания ей не удалось – вахтерше назначили год лишения свободы условно.

Ранее «Толк» сообщал о том, что СМИ раскрыты личности арестованных за дерзкую кражу из ювелирного магазина в Барнауле.

ТОЛК

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