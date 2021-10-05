Горняк22: Синоптики предсказали в России аномально снежную зиму

Снег. Автомобиль на трассе Фото: pixabay.com

По словам ученых, приостановление глобального потепления может сильно повлиять на количество снега в российских городах зимой

Этой зимой в России ожидается большое количество осадков. На Сибирь и другие регионы уже обрушились снегопады и штормы, сообщает «Фобос».

«Раннюю репетицию зимы могла спровоцировать пауза глобального потепления в Арктике. В этом году льда в акватории Ледовитого океана оказалось почти на 1 млн квадратных километров больше, нежели в 2020 году», – рассказали синоптики.

Специалисты отметили, что сохранение льда повлияет на погоду северного полушария зимой. На большей части страны снега выпадет больше нормы. По прогнозам ученых, на юге Сибири высота сугробов превысит норму в полтора-два раза, а в Москве – на четверть.

Ранее Барнаулу к зиме выделили 115 млн на дорожную и спецтехнику. На эту сумму закупят универсальные уборочные и коммунальные машины, которые можно будет использовать для уборки снега с улиц. Сейчас парк городской дорожной службы включает 254 единицы снегоуборочной техники, в том числе 184 специализированные машины.

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