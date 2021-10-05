Горняк22: В Барнауле к зиме убирают лавочки с улиц города, но кое-где оставят

Девочка. Скамейка Фото: Анна Меньшикова

В рамках месячника санитаркой очистки с общественных территорий увезут часть скамеек и урн для мусора, а также садово-парковых диванов и малых архитектурных форм

В Барнауле готовят к зиме общественные территории. Полностью уберут лавочки на набережной Оби. Весной их снова вернут на место, сообщает пресс-служба мэрии города.

При этом для удобства горожан большинство скамеек оставят в наиболее посещаемых местах Барнаула: на аллее Ленинского проспекта, на аллее по улице Георгия Исакова и в других популярных у горожан парках и скверах.

В мэрии также отметили, что закупили три самосвала для вывоза веток деревьев, травы и другого мусора осенью и снега зимой.

Кроме того, в городе завершился сезон фонтанов. Их консервируют на зимний период.

Также озеленители завершили высадку 75 тысяч тюльпанов на городских клумбах.

Ранее в Барнауле весь октябрь будут убирать мусор и высаживать деревья. С 15 по 22 октября на городском полигоне твердых бытовых отходов организуют бесплатный прием мусора. Кроме того, проведут четыре «чистых четверга» по очистке местности от отходов.

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