Горняк22: В Алтайском крае за сутки выявили 267 новых случаев коронавируса

Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com

В госпиталях с диагнозом «коронавирус» сейчас лежат 3 168 человек. Там же находятся еще 454 пациента с пневмониями, схожими с ковидными

В Алтайском крае продолжается суточный прирост больных ковидом. Так, в регионе за минувшие 24 часа выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 4 октября зарегистрировано 78 732 больных, в том числе заражены с начала пандемии 5 783 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Ковидная статистика в Алтайском крае

25 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, из них 19 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных ковидных случаев составило 5 530.

27 человек выздоровели от ковида за сутки. Всего переболели инфекцией 59 698 человек.

555 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. Среди них 236 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

4 038 коек развернуты в регионе специально для больных коронавирусной инфекцией, свободными на сегодняшний день остаются 416 мест.

Сейчас в Алтайском крае прививаются 694,3 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 73,

Бийск – 17,

Заринск и Рубцовск – по 16,

Славгород – 9,

Алейск – 8,

Яровое и Усть-Калманский район – по 7,

Волчихинский и Калманский районы – по 6,

Камень-на-Оби, Бийский, Егорьевский, Локтевский и Топчихинский районы – по 5,

Белокуриха, Ключевский, Краснощековский, Павловский, Третьяковский, Чарышский, Шелаболихинский и Шипуновский районы – по 4,

Алтайский, Немецкий национальный, Первомайский и Тогульский районы – по 3,

Новоалтайск, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский и Целинный районы – по 2,

Бурлинский, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский и Солтонский районы – по 1.

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