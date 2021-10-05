Горняк22: Минздрав Алтайского края опровергает дефицит «Спутника» в регионе

Вакцина "Спутник Лайт" Фото: zdravalt.ru

Граждане, которым положена ревакцинация, в том числе работники ковидных госпиталей, сталкиваются с заявлениями о недостатке вакцины

В Алтайском крае нет дефицита вакцины «Спутник» и «Спутник Лайт», заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов. В регион с начала пандемии поступило более 1 млн доз вакцины, как минимум 300 тыс. осталось с учетом числа привитых.

Более 160 доз «Спутника Лайт» поступило в Алтайский край, вакцинировано 74 тыс. человек.

«Мы распределяем вакцину по медицинским организациям исходя из спроса. Если видим, что запас где-то заканчивается, – направляем туда препарат», – заявил Попов.

Ранее в «Толк» поступали жалобы от граждан и медицинских работников, в том числе ковидных госпиталей, на отсутствие возможности сделать ревакцинацию. Людям, по их словам, заявляют, что вакцины нет.

Также министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подчеркнул, что в клинических рекомендациях не содержится информации о том, какой титр/уровень антител должен быть для того, чтобы привиться. Поэтому уровень антител перед вакцинацией контролировать бессмысленно. Прививаться нужно спустя полгода после болезни (если был ковид), ревакцинироваться – спустя тот же срок после вакцинации.

Всего в Алтайском крае привились от ковида без малого 700 тыс. человек. Это около 55% – для создания иммунной прослойки населения требуется еще как минимум 400 тыс. привитых. Темпы заболеваемости в регионе, по оценкам минздрава, сейчас выше, чем в прошлом году.

ТОЛК