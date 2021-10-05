Горняк22: Попов объяснил всплеск заболеваемости ковидом на фоне вакцинации

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Существующий уровень вакцинации в Алтайском крае не способен замедлить циркуляцию коронавируса в обществе. В регионах, где он выше, ситуация лучше

В Алтайском крае еще не достигли показателя в 60% вакцинированного населения. Именно это не позволяет снизить циркуляцию вируса в обществе и замедлить темпы заболеваемости, рассказал на онлайн-конференции 4 октября Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Сегодня сделали прививки более 694,3 тыс. человек в регионе. 38 тысяч человек привились первой дозой. Это 55% от плана, рассказал Попов.

«Увы, мы не достигли пороговых популяционных значений, которые бы позволили нам снизить заболеваемость, – посетовал министр. – Самый низкий порог – 60%, а вообще задача стоит об иммунитете у 80% населения. Так что уровень заболеваемости напрямую зависит от нашей жизненной позиции».

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Заруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина добавила, что без достижения «хотя бы минимального процента охвата населения прививками «край не получит ни популяционный, ни коллективный иммунитет», что, в свою очередь, не позволит минимизировать циркуляцию вирусов.

«Имеющиеся цифры не способствуют остановке циркуляции. При этом у нас есть примеры коллективов, в которых вакцинировались 80-90% сотрудников, и мы отмечаем четкую корреляцию с уровнем заболеваемости в прошлом и текущем сезонах. В этом году она значительно ниже, чем в прошлом», – рассказала спикер.

Попов добавил, что власти увидели рост спроса на вакцинацию на третьей волне заболеваемости в июне. Тогда ежесуточно прививалось около 10 тыс. жителей. Сегодня – лишь 11 тыс. за неделю. «Это ответственность, которую каждый человек должен проявить», – отметил он.

По его словам, медики готовы ежесуточно прививать в крае до 15 тыс. человек.

Именно низкие темпы вакцинации, считает министр, объясняет разницу в уровне заболеваемости и смертности в Алтайском крае по сравнению с Новосибирской областью – она заметно выше, чем у соседей.

Наш регион, по его словам, занимает среди регионов 50-е место из 85 по темпам вакцинации.

Между тем заболеваемость среди привитых жителей заметно ниже. Из общего числа вакцинированных в крае заразились коронавирусом около 2% , или порядка 14 тыс. человек. У них в основном была легкая и средняя степень тяжести течения инфекции. Отягчающими факторами традиционно были возраст и сопутствующие заболевания. Впрочем, фиксировались и единичные смертельные случаи – связаны ли они с ковидом, министр не уточнил.

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