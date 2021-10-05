ГОРНЯК22 05.10.2021
Происшествия

Горняк22: Водители пожаловались на опасный участок трассы под Барнаулом

Горняк22
11 часов Ago

ДТП. Знак Фото: pexels.com

В этом месте идет ремонт и действуют временные дорожные знаки, указания которых некоторые невнимательные автомобилисты игнорируют

Водители рассказали об аварийно опасном участке федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» под Барнаулом. Пост об этом появился в сообществе «В Курсе 22».

Речь идет об отрезке между селом Озёрки и станцией Цаплино Тальменского района.

«Начиная с 28 сентября ежедневно на этом участке дороги бьются машины и страдают люди», – сообщает автор поста.

Уточняется, что сейчас здесь ведут ремонт дорожники и некоторые автомобилисты не обращают внимания на временные знаки.

ТОЛК

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