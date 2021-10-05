Горняк22: Водители пожаловались на опасный участок трассы под Барнаулом
ДТП. Знак Фото: pexels.com
В этом месте идет ремонт и действуют временные дорожные знаки, указания которых некоторые невнимательные автомобилисты игнорируют
Водители рассказали об аварийно опасном участке федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» под Барнаулом. Пост об этом появился в сообществе «В Курсе 22».
Речь идет об отрезке между селом Озёрки и станцией Цаплино Тальменского района.
«Начиная с 28 сентября ежедневно на этом участке дороги бьются машины и страдают люди», – сообщает автор поста.
Уточняется, что сейчас здесь ведут ремонт дорожники и некоторые автомобилисты не обращают внимания на временные знаки.