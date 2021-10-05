Горняк22: Что подарить на День учителя – 2021: топ-10 интересных идей

Подарок. Презент Фото: Pixabay

5 октября отмечается Всемирный день учителя. «Толк» сделал подборку интересных идей для подарка преподавателю в честь этого праздника

Электронная книга

Этот подарок будет полезен не только учителю литературы, но и всем другим преподавателям. Электронная книга заменит большое количество тяжелых справочников и методичек. Маленький девайс с легкостью поместится в сумочке и не доставит никаких хлопот.

Именная ручка

Красивая именная ручка в футляре считается профессиональным подарком. Это одна из важных вещей на столе преподавателя, которая всегда необходима. Подарок приобретет эксклюзивный характер, если сделать на нем небольшую гравировку.

Сладкий подарок

Для своего классного руководителя класс может подготовить сладкий сюрприз в виде авторского торта или набора печенья. Можно попросить кондитера украсить подарок обозначением класса или же гербом школы.

Сертификат

Конфеты Фото: pixabay.com

Ученики старших классов могут подарить своему преподавателю сертификат в магазин, связанный с его хобби, или же просто в один из любимых для посещения. Так преподаватель одновременно останется с подарком от учеников и сможет купить именно то, что ему нужно.

Книга

Учителю также можно подарить уникальную и редкую книгу, связанную с профилем его работы. Она займет почетное место в домашней библиотеке.

Папка-портфель

Этот подарок идеально пойдет для тех учителей, которые носят тетради на проверку домой в пакете.

Профильный подарок

Преподавателю будет приятно получить подарок, связанный с предметом, который он преподает. Например, географу можно подарить миниатюрный глобус, учителю музыки – нотный держатель, историку – красочную карту-плакат, физруку – свисток, физику – указку-лазер.

Фотоальбом

Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay

Будущие выпускники могут подарить своему классному руководителю на память фотоальбом, наполненный фотографиями их школьной жизни.

Планер

Планировать свои дела учителям очень важно. Благодаря планеру у них под рукой всегда будет расписание уроков и список важных дел на неделю.

Вкусный букет

Букет обычных цветов дарить уже не модно, а вот букет из фруктов, ягод, чая или конфет – самое то.

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