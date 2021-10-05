Горняк22: В Алтайском крае могут вновь приостановить плановую медицинскую помощь

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Пока медики Алтайского края справляются с нагрузкой в сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, но она очень высокая

Медики края пока справляются с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Однако в случае если число больных и дальше будет расти такими темпами, есть вероятность, что в регионе введут ограничения плановой медицинской помощи.

Министр призвал жителей края вакцинироваться от ковида, сетуя на снижение темпов вакцинации. В регион поступил 1 млн доз «Спутника», привилось менее 700 тыс. жителей. Более 160 доз «Спутника Лайт» поступило в Алтайский край, вакцинировано 74 тыс. человек.

Пока в регионе привито или прививается 55% людей. Этого недостаточно для создания иммунной прослойки. Иммунитет к болезни должны иметь 80% жителей региона – такие планы озвучил министр.

Заболеваемость среди привитых жителей заметно ниже. Из общего числа вакцинированных в крае заразились коронавирусом около 2%, или порядка 14 тыс. человек.

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