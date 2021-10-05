Горняк22: Власти рассчитывают провести в декабре многотысячную «Алтайскую зимовку»

"Алтайская зимовка" Фото: "Толк"

По техзаданию подрядчик обязуется обеспечить меры антиковидной безопасности – предоставить маски и антисептики, организовать социальное дистанцирование

Власти Алтайского края планируют провести в декабре традиционное открытие зимнего сезона – туристический праздник «Алтайская зимовка». Об этом пишет ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Согласно этим сведениям, событие решили перенести из «Бирюзовой Катуни», где оно проходило в течение нескольких лет, в курортную Белокуриху с датой на 4 декабря, а на его организацию выделят свыше 7 млн рублей.

Судя по техзаданию, программа включает концерты, конкурсы, анимационные зоны, шоу дронов и гастрофестиваль. Все действо будет проходить на уличной площадке вместимостью не менее 5 тыс. человек и завершится фейерверком. Отдельное требование к подрядчику – обеспечение противоэпидемических мер.

Издание отмечает, что масштабное событие готовят на фоне тренда на ухудшение эпидемической обстановки по коронавирусу. В прошлом году «Зимовку» отменили по этой же причине. Тогда выделенные средства освоить не успели.

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