Горняк22: В минздраве объяснили, зачем пациентов переводят в разные ковидные госпитали

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Все госпитали Алтайского края распределены на те, где оказывают помощь тяжелобольным, и те, где долечивают выздоравливающих

Алтайские ковидные пациенты и их родные жалуются на то, что больных людей переводят из одного госпиталя в другой, а не оставляют долечиваться в одном месте. По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, это «нормальная практика».

С его слов, ковидные госпитали распределены по интенсивности лечения. В одних медицинскую помощь оказывают тяжелобольным пациентам, которые нуждаются в кислороде и ИВЛ. В других – тем, кто уже пошел на выздоровление.

«Как только состояние больного стабилизируется и он больше не нуждается в кислороде, его на этап долечивания переводят в другой госпиталь. В Барнауле – это 3-я городская больница, частично новоалтайская. Это сделано для того, чтобы разгрузит медучреждение и персонал, где лежат тяжелобольные», – уточнил Попов.

Он добавил, что такая практика существует не только в краевой столице, но и по всему Алтайскому краю.

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