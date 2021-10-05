Горняк22: Камень-на-Оби остался без угля в начале отопительного сезона

Уголь Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Топливо заметно подорожало, при этом поставщики отказываются давать его взаймы, ведь за муниципальными коммунальщиками сохранилась репутация неплательщиков

В Камне-на-Оби городские котельные остались без угля в начале отопительного сезона и работают на резервном запасе. Городу помогает не замерзнуть край, сообщают «Каменские известия».

Директор «Каменских теплосетей» Алексей Ягупов рассказал, что в августе компания заключила контракт на поставку 13 тысяч тонн топлива на сумму 36,5 млн рублей или 2,6 тысячи рублей за 1 тонну. Груз не доставили. После этого договор пришлось расторгнуть из-за взлетевших цен.

«Сейчас, чтобы купить уголь с кузбасского разреза, нужно заплатить 3,1 тысячи рублей за тонну. Подрядчик ушел бы в минус, поставив нам уголь по первоначально планируемой цене», – объяснил он.

При этом в долг топливо Камню-на-Оби не хотят давать из-за дурной славы. По словам директора, поставщики открещиваются услышав только название города. Такую репутацию заработало прежнее руководство.

В настоящее время непонятно, как будет отапливаться город. Недавно администрация района закупила 1,2 тысячи тонн угля из краевого резерва, но надолго это количество не растянуть. Руководство «Каменских теплосетей» также уже направило обращение губернатору Алтайского края.

Сейчас компания должна кредиторам около 400 млн рублей. Эти долги в основном образовались перед поставщиками и энергетиками. Кроме того, потребители услуг также должны теплосетям примерно 76 млн рублей.

При этом, по словам Алексея Ягупова, оборудование и объектов малой энергетики не ремонтировались несколько десятков лет. В этом году предприятию удалось провести некоторые работы.

«В этом году на подготовку к отопительному сезону, в том числе на ремонтные работы было израсходовано 25 млн собственных средств. Ещё 70 млн рублей выделил Алтайский край. Они будут использованы в 2022 году», – подчеркнул главный инженер Александр Кунц.

Ранее «Толк» сообщал, что жители пятиэтажки в центре Барнаула задыхаются от запаха фекалий. По словам жильцов, ранее в подвале прорывало канализацию, а на днях его затопило горячей водой, что только усилило неприятные запахи. то и как будет устранять сырость и дурной запах в подвале люди пока не знают. Управляющая компания ситуацию не прокомментировала.

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