Горняк22: Регина Тодоренко опубликовала фото с Родригезом и младенцем

Регина Тодоренко и Тимур Родригез Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая опубликовала фото с подписью: «Напутешествовали!» и оставила подписчиков теряться в догадках, чей младенец у неё на руках

Регина Тодоренко выложила в своём аккаунте в Instagram «семейное фото» с соведущим Тимуром Родригезом и младенцем на руках. Публикацию сразу же прокомментировал муж ведущей Влад Топалов.

«Поздравляю с первенцем вас! Знал, что этим всё закончится… Доверил, называется, другу», – написал певец.

Тимур Родригез также отметился под постом и «пожаловался», что Тодоренко их рассекретила.

«Мы же договаривались открыть наш главный секрет у Малахова! Как нам теперь вернуть им предоплату, когда мы уже купили квартиру нашей дочери?» – отметил шоумен.

При этом ни Тодоренко, ни Родргез так и не признались, чей ребенок позировал с ними на фото.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, что едва не утонула во время сплава на Алтае. При этом, по словам ведущей, она осталась в восторге от красоты Республики Алтай. Кроме сплава, Тодоренко также успела спрыгнуть с тарзанки на Чемальской ГЭС. Телеведущая предложила список того, что обязательно нужно сделать туристам на Алтае.

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