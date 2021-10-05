Горняк22: Из-за дефицита земель в Барнауле массово скупают и размораживают недострои

пр. Ленина, 122б в Барнауле Фото: АН "Алтайская элита"

В Барнауле все чаще размораживают здания, стоявшие «скелетами» много лет. Эксперты рассказали, почему эти объекты вдруг стали востребованными и каким будет их качество

В последние месяцы в Барнауле инвесторы стали все чаще выкупать земельные участки с перспективными и начатыми проектами. Как правило, это скромные точечные территории, пригодные для возведения жилых или коммерческих объектов. Большинство из них продаются на торгах по банкротству бывших собственников. «Толк» разбирался, почему это явление стало массовым.

Какие стройки разморозили

В числе наиболее крупных жилых многоквартирных домов, приобретенных за последнее время новыми застройщиками, которые разморозили их или скоро планируют это сделать, оказались объекты по адресам:

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ул. Советской Армии, 60

ул. 6-я Нагорная, 15г

ул. 6-я Нагорная, 11б

ул. Димитрова, 150

проезд Канатный, 46

Среди нежилых объектов:

ул. Попова, 220г

ул. Взлетная, 55

ул. Пролетарская, 98

ул. Солнечная Поляна, 24д

Вынуждает дефицит земель

Причины оживления покупателей этих территорий очевидны, говорит председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. Это острая нехватка в городе земель, пригодных для возведения зданий.

«Мы давно говорим, что у нас в Барнауле катастрофически не хватает земельных участков. Кварталы давно закончились, новых, которые сейчас готовят на аукционы, единицы, и на торги они выйдут нескоро. А претендентов на них будет очень много, что опять повысит цену в разы. Поэтому начинают активно скупать частный сектор и неиспользуемые участки», – пояснил эксперт «Толку».

В то же время массовая скупка «заброшек» говорит о том, что у инвесторов появляются ресурсы и они готовы возводить новые здания. Но, как говорит Мишустин, у крупных застройщиков деньги были всегда. Просто раньше на рынке земель присутствовали лакомые куски, и они могли выбирать наиболее удачные территории по площади, расположению, инженерному оснащению, параметрам допустимого использования.

Сейчас у них такого выбора остается все меньше. Из-за дефицита территорий инвесторы вынуждены брать даже заброшенные земли с недостроями, точечные небольшие участки в не самых популярных локациях, которые раньше продавались годами и не были востребованы.

ул. Советской Армии, 83 в Барнауле Фото: Дом.рф

Еще одна из причин – участившиеся банкротства компаний, чье имущество реализуют на торгах по цене порой ниже рыночной. Это, в свою очередь, стимулирует «перекупов», которые приобретают территории, но сами не застраивают. Их цель – подороже перепродать конечному потребителю.

Сложная расконсервация

Если участок «голый», новый хозяин, как правило, разрабатывает свой проект или корректирует имеющийся и начинает строительство. А вот с теми, на которых есть незавершенное здание, уже сложнее, говорит гендиректор Ассоциации СРО “Алтайские строители” Зинаида Герасимович. Ведь оно порой десятилетиями стоит без окон, дверей, подвергается разным воздействиям природного и техногенного характера.

«В любом случае делается оценка этого объекта. По-хорошему, у замороженного объекта должна быть консервация. Если ее не было, то, конечно, будет много проблемных мест. Может быть, где-то придется разобрать пару рядов кладки, может быть, еще что-то переделать – все зависит от состояния недостроя. Но инвестор, который будет продолжать этот проект, проблемные места уберет, потому что ему же потом нести ответственность», – пояснила она «Толку».

Если все работы выполнены, качество будущего здания не должно пострадать. Но практика показывает, что застройщики, купившие незавершенное здание, все же стремятся его вообще разобрать, говорит исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. Особенно если устарел проект. Например, стала актуальной уже другая архитектура, изменились какие-то нормы и технические требования к таким объектам.

пр. Канатный, 46 в Барнауле Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Например, собственник «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов недавно рассказал, что именно по этой причине планирует разобрать кирпичный недострой в проезде Канатном, 46, где собирается работать в ближайшие годы. Эта площадка досталась ему от обанкроченной компании «Сибирь Звезда» вместе с кирпичным многоквартирным домом, поднятым на два этажа.

А три года назад СК «Сибирия» и «Регионстрой» выкупали земли с проектами на ул. Юрина, 168к, и ул. Монтажников, 6, соответственно. На тот момент работы на площадках застыли на стадии котлована и не возобновлялись лет пять. Поэтому новые собственники полностью пересмотрели доставшиеся им проекты, переделали их и начали возводить уже совсем другие высотки.

«Конечно, замороженный объект подлежит более тщательному вниманию со стороны проверяющих и принимающих органов. Эксперты досконально проверяют и документацию, и техническое состояние. Оно будет зависеть от того, сколько он простоял. И те, кто заходят на такие объекты, тоже понимают, что работать здесь будет сложнее», – говорит Ширшов.

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Старые и новые «скелеты»

Наряду с активной разморозкой многолетних проектов, в текущем году в Барнауле появились и новые долгострои, которые официально приостановили и внесли в соответствующий реестр Государственной инспекции строительного и жилищного надзора. Это высотки на ул. Советской, Армии, 83 и 83а, а также ул. Шумакова, 21. Причина – финансовые трудности застройщиков, сроки возобновления работ пока не известны.

Также остается брошенным самый старый и знаменитый 30-летний «скелет» здания на пр. Ленина, 122б. Но это только самые крупные и заметные объекты в Барнауле. Наряду с ними несколько таких площадок появилось и в других городах края.

Вместе с тем собственники, пользуясь случаем, сейчас активно ищут инвесторов для десятков мелких точечных зданий, которые не смогли осилить самостоятельно. Среди них как многоквартирные, так и нежилые высотки, причем гораздо больше еще даже не начатых, но уже имеющих проекты и даже разрешения.

ТОЛК