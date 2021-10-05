Горняк22: День учителя 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс
День учителя. Поздравление с праздником Фото: Pixabay
Традиционно 5 октября в России и во всем мире отмечают День учителя. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем учителя в стихах
Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,
Добавив вдохновения.
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Хотим сказать Вам много добрых слов.
Здоровья, мира, радости желаем,
Пусть в доме Вашем будет лишь любовь!
Спасибо за заботу, вдохновенье,
Поддержку даже в самый трудный час,
За Ваше бесконечное терпенье,
За то, что чутко понимали нас.
Желаем продвиженья и успехов,
Признанья, благодарности, тепла.
И чтобы Ваша нужная работа
Лишь только уважаема была!
Обучаться может каждый,
Обучать — вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
С Днем учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!
Поздравления с Днем учителя в прозе
Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
Цветы. Букет. Праздник Фото: pixabay.com
От всей души поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!
Поздравления с Днем учителя в смс
Желаю мудрости и сил,
Железных нервов и терпения,
Вас Бог талантом наградил
Растить младое поколение!
Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!
Спасибо Вам хотим сказать
За доброту и знания Ваши.
Детей непросто обучать,
Учителя труд очень важен.
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