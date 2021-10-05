Горняк22: День учителя 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

День учителя. Поздравление с праздником Фото: Pixabay

Традиционно 5 октября в России и во всем мире отмечают День учителя. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем учителя в стихах

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

Хотим сказать Вам много добрых слов.

Здоровья, мира, радости желаем,

Пусть в доме Вашем будет лишь любовь! Спасибо за заботу, вдохновенье,

Поддержку даже в самый трудный час,

За Ваше бесконечное терпенье,

За то, что чутко понимали нас. Желаем продвиженья и успехов,

Признанья, благодарности, тепла.

И чтобы Ваша нужная работа

Лишь только уважаема была!

Обучаться может каждый,

Обучать — вот это дар!

Тут уметь ведь очень важно

Искру превратить в пожар.

С Днем учителя всемирным!

Этот день по праву ваш.

Вам здоровья, счастья, мира,

Поощрения за стаж.

Чаще слышать благодарность,

Быть с детишками в ладах.

Чтоб мечты у вас сбывались,

Чтоб задор не гас в глазах!

Поздравления с Днем учителя в прозе

Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.

Конфеты Фото: pixabay.com

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

От всей души поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

Поздравления с Днем учителя в смс

Цветы. Букет. Праздник Фото: pixabay.com

Желаю мудрости и сил,

Железных нервов и терпения,

Вас Бог талантом наградил

Растить младое поколение!

Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить Вас,

Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

Желаем Вам удачи,

Здоровья и любви!

Спасибо Вам хотим сказать

За доброту и знания Ваши.

Детей непросто обучать,

Учителя труд очень важен.

Источник

ТОЛК