Горняк22: Что запрещено есть 5 октября: народные приметы на Иона и Фоку

Осень Фото: Анна Меньшикова

В этот день на Руси наши предки заканчивали убирать репу с грядок, а также отказывались от употребления в пищу рыбы и других морепродуктов

5 октября отмечается народно-христианский праздник «Иона и Фока». По-другому его называют «Листопадная», «Фокин день», «День Ионы», «Листодер» и «Фока-Ветроградарь». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 5 октября

К 5 октября с деревьев опадало большинство листьев. Именно поэтому празднику дали название «Листопадная» и считали его началом осени.

Считалось, что с этого дня по селам начинали ходить осенние лихорадки. Поэтому наши предки старались носить при себе осиновые сучки или небольшие кусочки коры этого дерева, чтобы лихорадка быстрее отступила.

5 октября запрещалось и считалось грехом употреблять в пищу морепродукты. Это делали в память о пребывании святого Иона в чреве кита. Также не рекомендовалось рыбачить.

Рыба Фото: pixabay.com

На столах в это праздник в изобилии была репа, потому что на Иона и Фоку как раз заканчивали сбор ее урожая. Овощ подавали с солью, луком и квасом.

Народные приметы 5 октября

Если на березе остались листья, значит, снег не скоро пойдет.

Если шишек на хвойных деревьях мало, то зима будет теплой.

Осиновые листья ложатся лицевой стороной кверху – зимой будут лютые морозы, ложатся изнанкой кверху – зимой будет тепло.

Если снег в свое время ляжет, то в конце января — начале февраля будет продолжительная оттепель.

Мыши запаслись кормами больше обычного — к снежной и строгой зиме.

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ТОЛК