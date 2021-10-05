Горняк22: День учителя, и не только. Какие праздники отмечают 5 октября

Букет. Цветы. Праздник Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Петров, Николаев и Александров можно поздравить с Днем Ангела, а работников уголовного розыска — с профессиональным праздником

Какие праздники будут сегодня, 5 октября

Самый популярный праздник 5 октября – Всемирный день учителя (World Teachers Day). В России и других странах учителя и преподаватели принимают поздравления, комплименты и благодарности, получают в подарок открытки и цветы.

В России отмечают еще один известный профессиональный праздник – День работников уголовного розыска МВД. 5 октября 1918 года официально появилось Центральное управление уголовного розыска — Центророзыск. Профессиональный угрозыска принимают поздравления, ведомственные награды и памятные подарки.

5 октября именины у Макара, Петра, Фёдора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария, Бартоломея.

В США отмечают День рассказывания историй, фруктов на работе, яблочного десерта бетти. В Таиланде проходит Фестиваль вегетарианцев.

Православная церковь чтит икону Божией Матери «Услышательница», святого пророка Иону и Собор Тульских святых.

Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»

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