Горняк22: День учителя, и не только. Какие праздники отмечают 5 октября
Букет. Цветы. Праздник Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
Петров, Николаев и Александров можно поздравить с Днем Ангела, а работников уголовного розыска — с профессиональным праздником
Какие праздники будут сегодня, 5 октября
Самый популярный праздник 5 октября – Всемирный день учителя (World Teachers Day). В России и других странах учителя и преподаватели принимают поздравления, комплименты и благодарности, получают в подарок открытки и цветы.
В России отмечают еще один известный профессиональный праздник – День работников уголовного розыска МВД. 5 октября 1918 года официально появилось Центральное управление уголовного розыска — Центророзыск. Профессиональный угрозыска принимают поздравления, ведомственные награды и памятные подарки.
5 октября именины у Макара, Петра, Фёдора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария, Бартоломея.
В США отмечают День рассказывания историй, фруктов на работе, яблочного десерта бетти. В Таиланде проходит Фестиваль вегетарианцев.
Православная церковь чтит икону Божией Матери «Услышательница», святого пророка Иону и Собор Тульских святых.
Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»