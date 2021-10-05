Горняк22: День уголовного розыска России 2021: дата, история и поздравления
Полиция Фото: Виталий Барабаш
Уголовный розыск появился в России более ста лет назад. Рассказываем его историю, а также делимся подборкой красивых поздравлений
Когда отмечают День уголовного розыска России в 2021 году
Профессиональный праздник День уголовного розыска России ежегодно отмечают 5 октября.
История Дня уголовного розыска России
Положение о создании отделов уголовного розыска утвердили 5 октября 1918 года. Именно в честь этого события в России отмечают современный День уголовного розыска. Об этом пишет портал calend.ru.
В этот день в отделах проходят небольшие торжественные мероприятия, на которых сотрудникам вручают ведомственные награды и объявляют благодарности. 5 октября также чествуют ветеранов сыска.Полиция Фото: pixabay.com
Поздравления с Днем уголовного розыска России
- От всей души поздравляем с Днем работников уголовного розыска. Пусть на каждом углу вас подстерегает удача, опасности сведутся к минимуму, повышения по службе не задерживается, а родные всегда ждут вас дома и согревают любовью и заботой.
- Поздравляю с Днём работников уголовного розыска. Желаю никогда не терять своей сноровки, всегда находить даже самых «продуманных» преступников. Успешной деятельности, лёгких поисков, высоких званий, а также уверенности, сил и удачи на каждый случай.
- Всех работников уголовного розыска поздравляю с профессиональным праздником. Пусть ваш благородный труд будет полезным для всех людей, пусть ваши семьи всегда живут в спокойствии и благополучии. Будьте здоровыми и счастливыми!
- Я желаю Вам найти все, что Вас интересует, чтобы никакая мелочь, никакая важная деталь не посмела ускользнуть от Вашего пристального и внимательного взгляда. Пусть не подведет интуиция никогда, а уверенность спасает в любой ситуации.
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