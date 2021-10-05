Горняк22: Вода затопила несколько этажей жилой новостройки в Барнауле

Лопнувшая труба Фото: pixabay.com

На кадрах, снятых жильцом дома, видно, что пол одной из квартир оказался полностью скрыт под слоем воды, – пострадал новый ремонт

Несколько этажей новой высотки в Барнауле затопило водой в результате коммунальной аварии. Об этом жильцы дома рассказали в соцсетях.

Инцидент произошел на выходных на улице Балтийской, 99, – в ЖК «Матрешки». По словам местных жителей, затопило квартиры с седьмого по второй этаж из-за порыва вентеля холодной воды.

«Ждали аварийную службу 40 минут. Воду перекрыть было невозможно», – рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул».

По ее словам, соседям пришлось почти пять часов очищать этажи от воды вручную.

Причины произошедшего не сообщаются.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Рубцовске канализационные воды затопили подвалы многоэтажек.

ТОЛК