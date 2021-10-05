Горняк22: Подозреваемого в тройном убийстве студенток задержали при угоне авто

Место преступления Фото: СУ СК по Оренбургской области

По словам следователей, подозреваемый уже был судим за разбой и убийство директора бара. Он вышел из колонии летом 2021 года

В Оренбургской области по подозрению в убийстве трех студенток медколледжа задержали 30-летнего мужчину, сообщает пресс-служба регионального следкома.

3 октября его поймали полицейские во время попытки угона машины в его родном Орске. Город находится в 30 км от Гая, где расправились с девушками.

Подозреваемый на угнанном автомобиле сначала пытался уйти от преследования, но после бросил машину и решил скрыться на территории детсада. Кадры погони попали на видео.

Ранее специалисты, после молекулярно-генетической экспертизы установили причастность этого мужчины к преступлению. Экспертиза также показала, что перед смертью пострадавшие были изнасилованы. Тела девушек нашли полностью без одежды. Предположительно, во время убийства студентки могли быть под действием снотворного, сообщает «Гай.рф».

Напомним, что 30 сентября после пожара в одной из квартир в городе Гае нашли тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По предварительным данным, их зарезали кухонным ножом. Предположительно, злоумышленник сначала убил студенток, а потом устроил в квартире пожар, чтобы скрыть следы преступления.

ТОЛК