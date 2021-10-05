Горняк22: Соседи избили и порезали ножом тиктокершу из-за пиццы

Драка в Санкт-Петербурге Фото: кадр из видео vk.com

Жители дома на улице Плесецкой ввязались в драку из-за пиццы, которую курьер привез не в ту квартиру. В произошедшем разбирается полиция

В Санкт-Петербурге TikTok-блогер Саша Космос, более известная как RARRI HOOD, стала жертвой избиения соседей, сообщает «Мегаполис».

Стало известно, что 28 сентября девушка вместе со знакомыми по тик-ток-хаусу отдыхала на съемной квартире. В какой-то момент компания решила заказать пиццу. Курьер по ошибке доставил заказ в соседнюю квартиру. Там еду решили оставить себе.

Молодые люди возмутились и начали предъявлять соседям претензии. После этого началась драка. По словам потерпевших, на них напали с отверткой и ножом. Блогер получила несколько ударов по лицу и написала заявление в полицию.

«Мне зашивали раны. Я начинающая актриса, рэп-исполнитель. На свое выступление я поеду со швами и синяками», – рассказала блогер.

Ранее старшеклассники избили восьмилетнего мальчика в новосибирской школе. В Сеть попали кадры, на которых видно, как двое школьников вытащили ребенка из кабинета, кинули на пол и начали избивать. По словам матери пострадавшего, никто из учителей не вмешался в конфликт.

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