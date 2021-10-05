Горняк22: Сбербанк открестился от дела экс-замминистра Раковой

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

Бывшая чиновница после обысков на рабочем месте и в своем особняке не явилась на допрос и, по данным СМИ, могла скрыться на территории Украины

Уголовное преследование вице-президента Сбербанка Марины Раковой не связано с ее деятельностью на этом посту. Об этом говорится в комментарии пресс-службы кредитно-финансовой организации, поступившем в распоряжение «Толка».

«Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке», – говорится в сообщении.

Здесь уточнили, что «следят за ходом событий» и оказывают содействие следственным органам.

Экс-замглавы минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в лоббировании выделения бюджетных денег Фонду новых форм развития образования, где она была гендиректором. Средства предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

Экспертиза выявила подделку отчетов по проводимым научным исследованиям. Обыски также прошли у ее окружения – руководства Фонда и одного из департаментов министерства.

Кроме того, суд арестовал еще трех фигурантов дела: двух топ-менеджеров Сбербанка и преподавателя РАНХиГС. Всех подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

ТОЛК