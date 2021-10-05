Горняк22: Медсестра психбольницы на Алтае заявила в прокуратуру о зарплатах ниже МРОТ

Деньги Фото: pixabay.com

По трудовому законодательству, заработная плата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть ниже МРОТ

Медсестра расположенной в алтайском Камне-на-Оби краевой психиатрической больницы № 2 обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что некоторых сотрудников клиники оставили без премиальных выплат, что привело к падению их зарплат существенно ниже МРОТа. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

По данным Людмилы Скворцовой, в августе-сентябре выплаты якобы увидели только «привилегированные» работники, а без них зарплата ряда других составила около 4-5 тысяч рублей при полной ставке – премия здесь «занимает» большую часть в структуре получки.

Женщина попросила надзорное ведомство провести проверку по всем фактам.

Скворцова – в прошлом депутат Каменского горсовета. Ранее у нее уже был конфликт с и.о. главврача клиники Юрием Кабановым, напоминает ресурс. Осенью 2016 года ее уволили за прогул, однако через суд она смогла восстановиться в должности. А весной 2019 года у Скворцовой возникла стычка с Кабановым из-за проезда на территорию клиники с депутатом АКЗС прошлого созыва Василием Железовским. Последнему уже приходилось приносить извинения полицейскими за оскорбления.

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