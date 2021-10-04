Горняк22: В Алтайском крае продолжается стремительный рост ставок по ипотеке

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Осенью в Алтайском крае наблюдается рост ставок по ипотеке. Такую динамику отметили несколько ведущих банков в регионе

В Алтайском крае в сентябре отмечен рост ипотечных ставок не только в сегменте новостроек, но и вторичного жилья, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Изменения зафиксировали восемь банков (Открытие, Россельхоз, Левобережный, Транскапиталбанк, Сибсоцбанк, ВТБ, Уралсиб, АкБарс). Однако некоторые из них стали снижать ставки по другим своим продуктам. В основном это касалось семейной ипотеки под 6%. В целом изменения ставок колебались от 0,05 до 1%.

Еще девять финансовых организаций пока не спешат менять условия кредитования. Это связано с тем, что Центробанк хоть и повысил ключевую ставку, но пока этот рост не сильно ощутим. Стоит отметить, что с марта этого года ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику, что неизбежно ведет к росту процентных ставок.

В целом процентные ставки в сентябре выросли с 7,7 до 7,8%. Всего ведущие банки предлагают жителям региона более 140 ипотечных программ с разными условиями и целями, где минимальная базовая ставка составляет 2,7%, а максимальная – 17,5%.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наблюдается резкое снижение спроса на ипотеку, в том числе и на льготную. И даже семейная программа, условия для которой смягчили с июля, не пользуется популярностью. Ощутимый обвал начался с июля текущего года, после того как правительство повысило субсидируемую ставку с 6,5 до 7%.

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