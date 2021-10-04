Горняк22: В Барнауле появились еще одни городские часы

Фото: kvartal_olimpiyskiy22

Многие горожане отметили, что часы установили слишком высоко, поэтому смотреть по ним время неудобно. Однако в целом объект оценили положительно

В Барнауле на фасаде здания, расположенного в ЖК «Мичурин парк» на улице Власихинской, установили большие часы, сообщает «Barnaul22».

Квадратный циферблат поможет жителям квартала, а также автомобилистам, проезжающим по улице Власихинской, ориентироваться во времени.

Барнаульцы уже оценили новый объект. Многие отметили, что часы висят слишком высоко, и смотреть время неудобно. Однако в целом новый объект понравился горожанам.

«Нормально смотрятся», «Вечером мимо проезжала, нормально так, красиво светятся», «Мало заметны на фоне дома. А так нормально», – сказали горожане.

В Барнауле есть несколько крупных часов, которые показывают время горожанам. В частности, они расположены на проспекте Ленина, 82 (здание «Под шпилем»), проспекте Строителей, 22 (площадь Победы), пересечении улиц Малахова – Георгия Исакова и ул. Союза Республик, 40.

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