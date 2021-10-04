Горняк22: +268: заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае набирает обороты

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае продолжается рост числа новых заболевших коронавирусом. Ежедневный прирост сейчас превышает 250 случаев

Коронавирус выявили у 268 жителей Алтайского края за минувшие сутки. Таким образом, общее число подтвержденных случаев достигло 78 465, в том числе 5 751 среди детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Коронавирусная статистика на 3 октября

26 пациентов с ковидом скончались в регионе за сутки, причиной смерти 20 из них стал ковид. Общее число летальных исходов в регионе составило 5 505.

72 жителя Алтайского края выздоровели за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии с ковидом справились 59 671 пациент.

549 человек находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 238 лежат под аппаратами ИВЛ.

4038 ковидных коек развернуты сейчас в крае, сейчас свободными остаются 433 места.

На утро 3 октября в Алтайском крае прививаются 693,9 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 76

Рубцовск – 22

Бийск – 19

Заринск – 13

Змеиногорский район – 10

Усть-Калманский район – 7

Белокуриха, Бийский, Калманский, Локтевский, Топчихинский районы – по 5 человек

Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Курьинский, Новичихинский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 4

Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристаньский районы – по 3

Бурлинский, Первомайский, Петропавловский, Романовский, Тогульский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 2

Камень-на-Оби, Баевский, Егорьевский, Ключевской, Красногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Павловский, Смоленский, Советский, Суетский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 1.

Ранее глава алтайского минздрава объяснил причину сверхсмертности в крае. По его словам, она обусловлена коронавирусом. Так, рост общей смертности как раз приходился на ковидные пики.

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