Горняк22: Аналитики назвали десятку лучших школ Алтайского края

Урок математики. Школа. Доска Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Практически все лидеры федеральных округов по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России, в 2021 году удержали свои позиции

Агентство RAEX составило топ-300 лучших школ России, а также десятку топовых учебных заведений по каждому региону за этот год. Об этом говорится на сайте агентства.

Так, барнаульская гимназия №42 в общероссийским списке заняла 139 место. На 166 месте находится лицей №124. Бийский лицей-интернат стал 188-м, а Алтайский краевой педагогический лицей-интернат занял 225-ю строчку.

Что касается регионального списка, то он выглядит следующим образом:

1. Гимназия № 42, Барнаул

2. Лицей № 124, Барнаул

3. Бийский лицей-интернат Алтайского края

4. Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, Барнаул

5. Гимназия № 22, Барнаул

6. Гимназия № 69, Барнаул

7. Лицей № 101, Барнаул

8. Лицей № 112, Барнаул

9. Гимназия № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова, Барнаул

10. Гимназия № 123, Барнаул

Рейтинг составляли по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы.

Ранее сообщалось, что учитель математики лицея №3 Барнаула Софья Киндякова из представит Алтайский край в российском конкурсе «Учитель года России – 2021». Всего в конкурсе участвуют 85 педагогов со всех концов России.

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