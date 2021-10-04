Горняк22: Попавшие под отключение барнаульцы могут получить воду раньше срока

Душ. Горячая вода Фото: pexels.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк извинился перед горожанами за длительное отключение, отметив, что работы необходимы, чтобы минимизировать отключения зимой

Часть Барнаула осталась без воды с утра 3 октября на сутки – Водоканал приступил к плановым работам по замене двух задвижек на сетях в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской, сообщает пресс-центр администрации города. Это позволит в будущем при проведении работ или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений.

Сейчас на участке демонтирована старая и установлена новая задвижка, бригады приступили к сварочным работам. Параллельно проходит демонтаж второй задвижки. По словам гендиректора компании, работы ведутся с опережением графика. Есть вероятность, что горожане получат воду раньше 8 утра 4 октября.

В работе задействованы несколько ремонтных бригад, диспетчеры и сотрудники для подвоза воды медучреждениям.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия холодной воды барнаульцы лишатся также горячего ресурса.

Напомним, Водоканал Барнаула запланировал крупное отключение холодной воды в городе из-за ремонтных работ. Без ресурса часть барнаульцев окажется на сутки в ближайшее воскресенье – с 08.00 3 октября до 8.00 4 октября. Мэрия публикует список попадающих под отключение зданий – в документе около тысячи адресов, в том числе часть Павловского тракта, улица Фурманова и проспект Красноармейский от проспекта Строителей до улицы Песчаной. Горожан просят заблаговременно сделать запасы воды.

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