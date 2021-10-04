Горняк22: В Алтайском крае ожидают поставку вакцины от COVID для подростков

Вакцина Фото: pixabay

Коронавирус в Алтайском крае и по всему миру молодеет — все чаще дети и подростки заражаются инфекцией и «приносят ее домой»

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов заявил, что в регионе с конца сентября ждут поставок вакцины «Спутник V» для детей от 12 до 17 лет. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября. Пока она до региона еще не дошла, но в ведомстве надеются, что это случится в ближайшее время.

Сейчас вакцина «ГамКовиВак-М» проходит процедуру регистрации в минздраве России. По составу она не отличается от «Спутник V», разница лишь в количестве действующего вещества.

После первой и второй фазы испытаний ученые не выявили вреда от вакцины. Попов также отметил, что сейчас вирус молодеет, и все чаще инфекцией заражаются молодые люди. Кроме того, подростки «приносят инфекцию домой» и заражают бабушек и дедушек.

Глава алтайского минздрава объяснил причину сверхсмертности в крае. По его словам, высока смертность в Алтайском крае обусловлена коронавирусом, так как рост общей смертности как раз приходился на ковидные пики. Министр здравоохранения заявил о надежде, что этой осенью в крае не будет такой смертности, как в 2020 году.

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