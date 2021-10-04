Горняк22: Актриса Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом

Ольга Прокофьева Фото: instagram.com/official_prokofyeva/

Недавно Прокофьева вернулась с отпуска, который она провела в Краснодарском крае. По прилету она почувствовала себя плохо и сдала анализ

58-летнюю актрису Ольгу Прокофьеву госпитализировали в больницу с коронавирусом, сообщает Mash.

Оказалось, что недавно она вернулась из Краснодара и стала жаловаться на слабость и кашель. Тест на ковид оказался положительным. Ей прописали лечение на дому, однако вскоре ее состояние ухудшилось, и она вызвала скорую.

В больнице у нее диагностировали среднетяжёлую форму ковида, а исследование КТ подтвердило инфекцию легкой степени.

Ранее стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Телеведущую привезли на скорой помощи. Позже врачи у Гузеевой подтвердили коронавирус. При этом компьютерная томография якобы поражения легких не показала.

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