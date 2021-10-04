Горняк22: Барнаульский оппозиционер Виктор Рау вместе с внуком бежал из страны

Виктор Рау Фото: vk.com/victor_rau

Он признался, что уехал в другую страну, чтобы избежать уголовной ответственности. При этом оппозиционер пообещал вернуться обратно

Барнаульский оппозиционер Виктор Рау выехал из России, опасаясь уголовного преследования. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с тем, что на меня возбудили уголовные дела и внука Мирона поставили на учет в отдел полиции из-за моей оппозиционной деятельности, я принял непростое решение и мигрировал с Мироном из России, чтобы защитить его от произвола властей», – написал он.

Рау добавил, что мигрировал «окольными путями» в Грузию, где сейчас проходят парламентские выборы. При этом политик пообещал, что еще вернется.

Ранее сообщалось, что против барнаульского общественника Виктора Рау возбудили уголовное дело за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Это произошло еще в апреле, когда по стране прошла волна акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Также оппозиционера задерживали на 13 суток, когда он проводил одиночный пикет. Судья сочла акцию массовой, так как он давал держать плакат своему внуку.

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