Горняк22: Барнаульцам дали холодную воду раньше времени

Кран. Вода Фото: pexels.com

Бригадам удалось справиться с запланированной работой намного быстрее. Ранее горожанам обещали, что дадут воду только в 8.00 4 октября

Водоканал досрочно завершил замену задвижки на сетях в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. В связи с этим вода уже начала поступать в дома барнаульцев, сообщает пресс-центр администрации города.

В мэрии отметили, что новые задвижки изготовлены по современным технологиям, что повысить износостойкость сетей.

Ранее сообщалось, что работы на сетях проводятся с опережением графика, поэтому жители, возможно, смогут получить ресурс раньше намеченного времени – 8 утра 4 октября.

Напомним, Водоканал Барнаула запланировал крупное отключение холодной воды в городе из-за ремонтных работ. Без ресурса часть барнаульцев окажется на сутки в ближайшее воскресенье – с 08.00 3 октября до 8.00 4 октября. Мэрия публикует список попадающих под отключение зданий – в документе около тысячи адресов, в том числе часть Павловского тракта, улица Фурманова и проспект Красноармейский от проспекта Строителей до улицы Песчаной. Горожан просят заблаговременно сделать запасы воды.

ТОЛК