Горняк22: Остается краснеть: почему итоги выборов стали сенсацией и чем они еще аукнутся

Зал заседаний АКЗС Фото: пресс-служба АКЗС

Результаты голосования на выборах в краевой парламент не только обновили политический ландшафт в заксобрании, но и заложили риски для власти на будущее

Итоги прошедших выборов в Алтайское краевое заксобрание (АКЗС) оказались уникальными. Последствия могут быть такими же. Тот факт, что «Единая Россия» потеряла треть от прежнего числа мест и даже простое большинство, а КПРФ втрое увеличила представительство, вызывает эйфорию у одних и священный ужас у других. В любом случае это новая реальность, у которой есть свои причины и в которой еще предстоит освоиться всем сторонам. Первое заседание нового созыва пройдет 7 октября.

Красный ремень: почему КПРФ набрала так много

Главным феноменом этих выборов стала, конечно, взрывная популярность КПРФ. По всей России. Именно бренд позволил победить кандидатам, которые не только вошли в списки партии, но и избирались по округам. Последних мало кто знал, многие из них почти не вкладывали денег в кампанию. Но победили. Эффект так называемых ноунеймов – людей без политического имени, но с поддержкой бренда.

На выборах в АКЗС «ЕР» как партия набрала 34,33% голосов, КПРФ – 24,04%. В абсолютных цифрах единороссы набрали на 73 тыс. голосов больше. Но коммунисты выиграли 15 округов из 34 (на прошлых выборах – ни одного), и только на этих территориях разница в голосах между кандидатами от КПРФ и «ЕР» составила около 19 тыс. в пользу первых.

Если суммировать мнения разных политологов, федеральных и региональных, можно назвать две основных причины взлёта КПРФ – протест и ослабление других оппозиционных партий.

Первую подножку власть подставила себе сама, когда повысила пенсионный возраст. Уже тогда от нее отвернулись многие люди старше 45 лет, те, кто прежде голосовали за «ЕР» по принципу «за стабильность», «двор отремонтировали, дорогу сделали», «Путин помогает».

КПРФ с самого начала застолбила тему протеста против пенсионной реформы. И на старте кампании все ее лозунги были об этом.

Но пенсионная тема была не единственным драйвером. Усиление фискальной нагрузки, рост цен, безнадежно опережающий повышение зарплат, проблемы с трудоустройством – в обществе накапливались усталость и протест. А в 2020 году их умножила пандемия, о влиянии которой на экономику и психику написаны километры исследований и суждений.

На этом фоне происходило падение политических позиций ЛДПР. Если на прошлых выборах она показала один из лучших результатов за всю историю, то в этом провалилась. А в Алтайском крае на федеральный тренд наложился еще и глобальный конфликт в реготделении, по сути превративший его в руины.

Оттянуть часть протеста могли бы справедливороссы. Но невнятность позиции после объединения с партиями Геннадия Семигина и Захара Прилепина поставила крест на высоких амбициях стать второй силой. «Для умеренных избирателей СР радикализм Прилепина малоприемлем, а сталинисты, которых, видимо, он и должен был привлечь, остались с КПРФ», — комментировал политолог Алексей Макаркин РБК.

Предвыборная агитация Фото: «Толк»

В крае федеральная повестка наслоилась на спорные поступки местных лидеров вроде требования в суде снять с гонки ярого оппозиционера, на менее яркие кампании и малое число сильных кандидатов.

В результате эсеры вместо трех округов на прошлых выборах не получили ни одного. А вторые места заняли только перешедшая из ЛДПР Евгения Боровикова и глава сельсовета Олег Боронин – люди куда более экспрессивные, чем большинство кандидатов от «СР», самостоятельные, «съевшие собаку» в политической борьбе. Даже многоопытная Людмила Суслова проиграла не только единороссу, но и выплывшему на бренде коммунисту.

На популярности же КПРФ, как на подножке чужого поезда, в АКЗС въехали «Коммунисты России» («КР»), стоявшие первым номером в бюллетене. Они сами считают, что из-за невнимательности избирателей могли заработать около 1%, а все остальные голоса – их родные. Но Прусакова называет их не иначе как «технической ошибкой», и это единственное цензурное выражение, которое она нашла в ночь после выборов.

Комроссам повезло и с поддержкой. Участники выборов многократно рассказывали о том, что в пользу «КР» работал админресурс, а КПРФ даже писала жалобы на это в крайизбирком и правоохранителям. По версии участников выборов, так власти хотели ослабить позиции КПРФ. Если это так, то план сработал. А вот по наращиванию популярности «ЕР» – как-то не очень.

Политолог Туровский резюмировал в РБК: КПРФ на этих выборах поддержали те, кто обычно за них не голосует. «В этой кампании у оппозиционного электората выбора не было, и он предпочел КПРФ всем остальным», – сказал он.

Победители на округах на выборах в АКЗС

Кольцо безвластия

Еще есть момент монолитности партии власти, во всяком случае – в крае. Нет, не было никаких скандалов, громких конфликтов, как, упаси бог, в ЛДПР. Но и ощущения абсолютной сплоченности, судя по отдельным приметам, сюжетам, брошенным кандидатами фразам, тоже не наблюдалось.

Можно вспомнить, как чуть было не встал в позу Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка, который, будучи фаворитом на округе, подумывал отказаться от участия в кампании. Причина якобы крылась в вопросах финансирования. Эпизод разрешился мирно. Но в копилку недовольств упал.

Вообще тема затрат на партийную кампанию, как рассказывали «Толку», не раз становилась триггером обострения отношений, вплоть до отправлений друг друга по известному адресу.

Но возникли «горячие» ситуации, и лишь косвенно связанные с этим вопросом, а больше относящиеся к соблюдению договоренностей.

Самый яркий пример – история с сенаторством Виктора Зобнева, теперь уже бывшего депутата Госдумы и пока еще депутатом АКЗС. Он участвовал в праймериз «ЕР», чтобы вновь баллотироваться в федеральный парламент по своему Рубцовскому округу. Но уже после этого коней на переправе резко поменяли, решив отдать округ «на растерзание» оппозиции.

Это было решение не регионального уровня. Но, как рассказывают, проблемы своей дальнейшей политической карьеры Зобнев решал самостоятельно, да еще и на фоне беззастенчивых просьб об участии в судьбе реготделения.

Депутаты АКЗС Фото: Скрин с YouTube «Вести Алтая»

Штаб, со своей стороны, тоже мог предъявить немало претензий к кандидатам, особенно работавшим на округах. Якобы они дерзили, проявляли самые разные стороны своего характера, отказывались вкладываться в партийную кассу, вообще не всегда хотели работать не только на себя, но и на бренд, а где-то – и вовсе по возможности избегали упоминания о причастности к «ЕР».

То, что последовало после выборов, только подтвердило, что разлад есть. Часть депутатов, хоть и не слишком многочисленная, попыталась «восстать». Версии причин назывались разные. Одни говорили, что дело в честности, и бунтари призывали не называть победой провал на выборах, настаивали на изменениях, в том числе и кадровых. Другие обвиняли недовольных в личных корыстных интересах и амбициях. Конфликт закончился, по сути, ничем. Но он был.

В любом случае итоги выборов заставили «ЕР» встрепенуться. Как сказала политолог Ярослава Шашкова «Банкфаксу», это может даже пойти на пользу: «Когда нет проблем, нет и развития. Я не исключаю, что единороссам это было нужно для переосмысления ситуации».

Богатые тоже плачут

Еще один итог прошедших выборов – деньги больше не гарантируют победу. Раньше почти всегда ресурсные кандидаты являлись фаворитами и выигрывали. Да, бывали единичные исключения. Скажем, в 2016-м на думских выборах лидер алтайских эсеров Александр Терентьев, значительно потратившийся на кампанию, проиграл единороссу Ивану Лоору.

Или тогда же директор по стратегическому развитию «Барнаульского пивзавода» Александр Локтев, шедший как самовыдвиженец в АКЗС, проиграл кампанию, несмотря на солидный бюджет. В этот созыв он уже, кстати, прошел. От «ЕР».

Но эти исключения, скорее, подтверждали правило – богатый кандидат имеет больше шансов выиграть. Потому что мог нанять хороших технологов, сделать больше и качественнее агитпродукцию, финансово помочь различных группам избирателей еще задолго до объявления выборов и т. д.

Дмитрий Степурко (слева) и Артем Шамков Фото: Виталий Барабаш

В 2021 году правило дало сбой. Причем массовый. Только в Барнауле в алтайский парламент не смогли пройти официально самый богатый депутат прошлого созыва Дмитрий Аганов, бизнесмены Александр Лисицын и Вячеслав Перерядов. Сокрушительное поражение потерпел гендиректор «Барнаульского завода АТИ» Артем Шамков, считавшийся безусловным лидером на округе. Не сумел победить глава «СПТК» Альберт Лунев.

Из состоятельных кандидатов победу одержали в основном те, кто системно, давно работает на округе и пользуется там авторитетом. Да и то некоторые из них накануне дня голосования признавались, что у них нет никакой уверенности в том, что они победят. И это был первый для них опыт.

Торжество демократии?

Как бы то ни было, в итоге край имеет парламент, в котором 31 кресло займут единороссы, 24 – депутаты от КПРФ, 5 – эсера и по 4 – представители ЛДПР и «Коммунистов России».

Оценивают этот «пасьянс» по-разному, но есть и единая формулировка «будет нескучно».

Что значит такой состав? Что «ЕР», потерявшая простое большинство в 35 голосов, необходимых для принятия львиной доли решений, будет вынуждена договариваться. По каждому сколько-нибудь спорному законопроекту. Просто так провести непопулярные решения, особенно социального характера, по договоренности с правительством уже не получится.

То есть результат единороссов – это проблема не только их, но и исполнительной власти во главе с губернатором. Огромную долю проектов в АКЗС вносит правительство и глава региона. Большой вопрос, удастся ли провести в новом созыве пакет поправок, сравнимых, например, с тем, что утвердили в прошлом созыве – по кардинальному изменению социальных льгот ветеранам труда, сельским педагогам и т. д.

И в этом смысле отсутствие монополии одной партии, как и всякой другой монополии, – это хорошая новость. Слышать оппозицию придется без вариантов. Да, будет широкий простор для политического торга, и где-то будут включаться фракционные, «шкурные» интересы, даже демагогия и манипуляции. Но и избиратели, давшие 37 мандатов – больше половины – оппозиционным фракциям, получат куда больше шансов, что их интересы тоже защитят.

С другой стороны, у многих возникает вопрос относительно профессионализма избранных депутатов. В конечном итоге АКЗС – не базар, не сцена и не только трибуна. Пять лет здесь предстоит вести не только представительскую, но и законодательную – куда более скучную, но не менее важную – работу. И вести ее без компетенций, а главное – как бы это заезженно ни звучало – без конструктивного диалога, невозможно.

Фракция КПРФ в АКЗС Фото: ИА «Банкфакс»

А в этом есть сомнения. Особенно учитывая историю отношений «ЕР» и КПРФ, позицию Марии Прусаковой, которая выступает категорически против председательства Александра Романенко и «воевала» с ним весь прошлый созыв.

Первой проверкой станет принятие бюджета – его проект в первом чтении предстоит рассматривать уже в октябре.

«Теперь и новичкам-комроссам, и КПРФ предстоит показать себя в деле. Не просто говорить о проблемах, а принимать участие в их решении. И исполнять предвыборные обещания. Да и избиратели теперь смогут обращаться с проблемами к депутатам не только «ЕР», но и к коммунистам. А потом сделают выводы», – резюмирует парламентарий Андрей Абрамов.

Пролог к будущему

На самом деле результаты этих выборов значат больше, чем просто формирование нового созыва АКЗС и некой новой реальности в нем.

Сейчас не просматривается предпосылок к тому, что протест в обществе спадет. Если КПРФ сможет еще хотя бы год аккумулировать его на себе в Алтайском крае, то она подойдет в хорошей форме к масштабным муниципальным выборам в регионе в 2022 году. А это несколько тысяч мандатов на местах.

Там, конечно, ей будет противостоять не только «ЕР», но и еще одна серьезная сила – самовыдвиженцы. Однако шансы «взять» немало мест в районных, городских собраниях у коммунистов высоки. Тем более, что и перспектива обрушения рейтингов КПРФ, как это произошло, например, с ЛДПР, сейчас не просматривается.

Почему это важно? Через два года, если все пойдет по плану и без преждевременных кадровых решений, в крае пройдут выборы губернатора. Любому кандидату на этот пост нужно будет преодолеть так называемый муниципальный фильтр – собрать в поддержку подписи депутатов местного уровня: городов, районов поселений. В 2018 году это было 534 подписи – 7% от общего числа. В крае, к слову, одни из самых высоких фильтров в стране.

Если КПРФ на выборах 2022 года завоюет близкое к этому число мандатов, то без проблем выставит своего кандидата, который сможет составить реальную конкуренцию претенденту от власти, кем бы они ни был.

И в таком развитии сценария, разумеется, отдают отчет и в правительстве, и в «ЕР».

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ТОЛК